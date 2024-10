Miss Vicky logra el pase de oro tras lesionarse en su primera audición de 'Got talent': "Me hice un esguince pero tenía que volver"

“Lo que hemos visto aquí esta noche es mucho más que una actuación, es una demostración de superación ”. Con estas palabras valoraba Florentino Fernández no solo el número de Vicky, si no también el tesón de esta gimnasta rusa.

“Estoy de acuerdo con mi compañero, no solo hemos visto a una maestra del pole, si no a una luchadora increíble ”, expresaba Tamara Falcó, quien había quedado fascinada con la actuación de la concursante.

Para Risto, pese a haber disfrutado con el número de la concursante, no era del todo justo que tuviese una segunda oportunidad: “A mí esta noche tu actitud me ha dado una gran lección, menuda clase, menuda elegancia, de esto va ‘Got talent’, pero esta noche te tengo que dar un no porque si no no sería justo con el resto de tus compañeros, aquí hay que demostrar lo que se vale en la primera oportunidad”.