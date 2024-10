La estrambótica actuación de un faquir logra los cuatro noes: "Me ha saltado un cristal a la cara"

Ian Freaks tiene 50 años y viene desde Francia . Este peculiar faquir explicaba a los miembros del jurado durante su presentación que llegaba hasta 'Got talent España' con la intención de que Paula Echevarría amase la cocina , algo que no creemos que haya conseguido...

Como era de esperar por sus caras, la actuación del francés no estaba siendo precisamente del agrado de Risto, Tamara, Paula y Flo. Los jueces, que aguantaban estoicamente el número de Ian, valoraban muy negativamente la actuación y otorgaban al concursante sus cuatro noes, algo que no suele pasar en el talent. "¡Esto no va a quedar así!", bromeaba Ian justo antes de abandonar el escenario.