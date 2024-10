El dúo 'Extremeflying' se juega la vida en el escenario con su número aéreo extremo: ''El riesgo es innegable''

El dúo 'Extremeflying' trae a 'Got Talent España' un número aéreo extremo. Afirman que lo que hacen es algo que ''todavía no se ha visto en el programa'' y revelan que su actuación implica mucha concentración porque si se comete un error ''el desenlace puede ser fatal''.

Nada más comenzar la actuación, el dúo ha demostrado que efectivamente el programa aún puede sorprendernos. En cuanto la música ha comenzado a sonar, él ha empezado a ascender por el aire , pero no solo eso, con la ayuda de un instrumento agarrado únicamente de su boca, comenzaba a elevar a su compañera del suelo.

Flo ha sido el primero en pronunciarse y se ha mostrado realmente impresionado: ''Con actuaciones así vaya décima temporada que nos toca en 'Got Talent' este año. Madre mía, lo he visto tan fácil que me han dado ganas de hacerlo yo. Enhorabuena porque es muy complicado''.