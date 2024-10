Flo aprovecha la actuación del mago Marcos para hacer una declaración de amor: "Tengo a mi media naranja"

Para Marcos Waldemar , de tan solo 27 años , la magia es su gran pasión . Este gallego ha llegado hasta el escenario de 'Got talent España' dispuesto a mostrar a los miembros del jurado y al público que no hace falta creer en la magia para poder disfrutar de un buen número de ilusionismo .

Florentino Fernández se ha quedado, literalmente, con la boca abierta tras el número de Marcos Waldemar. Para el humorista, el concursante ha defendido un número perfecto con el que "le ha explotado la cabeza". Sin explicarse cómo, Marcos ha hecho magia ante sus ojos: "Tu juego me ha flipado, y en mi caso te cuento que yo no he tenido que buscar la media naranja, la he encontrado, he tenido mucha suerte".