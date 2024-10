La poesía de Elsa Moreno enamora a Risto Mejide: "No sabes cómo te agradezco lo que acabas de hacer"

Paula Echevarría quedaba literalmente con la boca abierta tras la actuación de Elsa: "Qué bonita poesía, qué bonito lo interpretas, no quería que acabara". Tamara y Flo apoyaban a su compañera y aplaudían a Elsa: "Lo que has hecho ha sido precioso".

No es ningún secreto que Risto Mejide adora la poesía. El juez aprovechaba la actuación de Elsa para agradecerle que se haya atrevido a mostrar su arte ante el gran público: "No sabes cuánto te agradezco que hayas venido esta noche porque has conseguido que durante unos minutos todo el teatro y todo el mundo en su casa estuviese pendiente de ti y eso solo se consigue con el poder de la palabra". Elsa logra su objetivo y regresa a casa con los ansiados cuatro síes del jurado.