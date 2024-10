Las hermanas Segura, únicas en el mundo: "Solo tres parejas de mujeres hacen lo que hacemos nosotras"

Las hermanas Segura son artistas de circo y han traído hasta 'Got talent España' un número que consiguen muy pocas personas en el mundo, según sus propias palabras, concretamente tres parejas de mujeres en el mundo y ellas son una. Selina y Noelia han llegado hasta el programa acompañadas de sus padres , que no han perdido detalle de la actuación tras bambalinas.

Risto Mejide sin embargo no ha encontrado en el número de las chicas el riesgo que esperaba: "Cuando habéis dicho que solo tres parejas en el mundo lo hacen me esperaba otra cosa, a mí se me ha quedado flojo". Las hermanas Segura regresan a casa con tres síes del jurado.