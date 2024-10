Tamara Falcó descubre, a través de un mentalista, que su hermano Enrique Iglesias se ha casado en secreto

Michel Gallero es un artista venezolano que se presenta a las octavas audiciones de ‘Got Talent’ no solo para mostrar su talento como mentalista , sino para sorprender a Tamara Falcó, pues este artista asegura ser muy amigo de su hermano Julio Iglesias Jr. “Vengo con regalo de parte de mi abuela para los cuatro jueces”, asegura antes de su actuación . Pero lo que la marquesa de Griñón no esperaba era la confesión que el mago iba a hacer sobre su hermano Enrique Iglesias. ¿Qué secreto guarda este miembro del clan Iglesias?

Estas palabras dejan a todos alucinados, pero sobre todo a Tamara Falcó, que no sale de su asombro: “Me acabas de dar una noticia... Que yo sepa, no está casado”, es lo primero que logra decir Tamara Falcó ante esta sorprendente revelación por parte de este misterioso participante. Por su parte, Michel Gallero asegura que fue algo que se emitió por televisión y le invita a que lo compruebe por sí misma. Dicho esto, comienza la actuación.

El jurado no quitado el ojo a todos los trucos de magia que ha ofrecido este mentalista y ha quedado fascinado: “Me ha parecido la pera. Me ha parecido un numerazo porque, a parte de estar hilado una cosa con la otra, es súper ágil”, ha considerado Paula Echevarría. Por su parte, Risto Mejide opina que el número se le ha hecho lento y que no ha estado al nivel que exige el ritmo televisivo. ¿Qué opinarán el resto?