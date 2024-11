Un conocido rostro de Mediaset se presenta a las audiciones de 'Got Talent': "¿Por qué me suenas?"

“Me presento a ‘Got Talent’ porque es una gran oportunidad para mostrar mi música , que es lo que a mí más me gusta”, son las palabras de Rolita antes de subirse al escenario del programa en estas penúltimas audiciones. Pero la cara de esta participante no es ninguna novedad para los espectadores ni para el jurado, pues esta joven formó parte del equipo de staff de ‘First Dates Hotel’.

Rolita es una cantautora que toca la guitarra y el piano y se define como una show woman: “Me he dado cuenta de que, en los conciertos , hago mitad canción , mitad monólogo. Le doy un poco a todo. Todo lo que sea comunicar y transmitir, es lo que a mí me gusta”, nos cuenta antes de interpretar un tema propio sobre el teatro. Pero antes de esto, Risto Mejide se ha dirigido a ella.

“¿Por qué me suenas? ¿Ya has estado en ‘Got Talent’?”, le pregunta Risto a esta participante. Es entonces cuando Rolita confiesa que “no, es mi primera vez y estoy muy contenta. Puede ser que resulta que ahora somos compis porque he estado en ‘First Dates Hotel”. Hechas las presentaciones, llega el momento de que Rolita demuestre todo su talento… y vaya si lo ha demostrado.