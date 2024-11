Fausto López se reencuentra con Risto Mejide: "Me pediste que me presentara a 'Got talent' y aquí estoy"

Fausto López tiene 64 años y viene hasta ‘Got talent España’ para cumplir una promesa que le hizo hace años a Risto Mejide : “Te conocí en otro programa y me diste un sí, después te vi en una firma de libros tuyos y me dijiste que me presentara a este programa, y aquí estoy”.

“ Esa canción la cantaba mi padre y hoy al verte me he acordado de ti, tienes un grandísimo talento. Para mí es un sí”. Con estas conmovedoras palabras le daba Tamara Falcó a Fausto su sí.

Llegaba el turno de la valoración del Risto Mejide, la que sin duda más preocupaba al cantante: “Fausto, en medio de la canción te has perdido, te has adelantado. Te diste cuenta y rectificaste, tienes 64 años y tienes el arrojo de venir a mostrar tu talento. Tienes mi respeto y me aplauso una vez más. Para mí es un no”.