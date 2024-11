TK emociona contando la historia de sus padres a través de la arena: "No debemos olvidar de dónde venimos"

TK quiere recordar con su nueva actuación que no debemos olvidar de dónde venimos y, para ello, ha llevado a cabo un nuevo espectáculo con arena en el que ha reflejado distintas etapas de su vida y de la de su familia , lo que ha emocionado a más de uno. Por eso, no ha extrañado que el público pidiera, para él, un pase de oro.

“Este tipo de historias vistas así, tan rápido, es un poco rápido, pero es que la vida es así y pasa así de rápido. Me parece magia hacer esto que hace”, ha reflexionado Paula Echevarría una vez finalizada la actuación de TK. Risto Mejide se suma a estas buenas valoraciones: “Yo no he visto el ciclo de la vida, he visto una crítica total al estado de bienestar”.