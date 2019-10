Ángel y Luisa causan furor con su baile sobre ruedas y su historia de superación: "Para volar no hace falta pies"

Ángel y Luisa se conocieron a través de una emisora de radio. El sufre poliomielitis desde los seis meses y ella desde los catorce. Llegan a ' Got Talent ' con con una firme misión:. A ritmo de Ed Sheeran, el matrimonio y pareja artística ha interpretado una coreografía llena de pasión y sentimiento que ha conseguido tocar la fibra sensible hasta a el mismísimo Risto Mejide. "Vuestro número demuestra tres cosas, no hace falta enamorarse para verse, no hacen falta piernas para bailar y no hacen falta pies para volar", ha dicho emocionado.