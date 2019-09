'Chiclana Canta' ha realizado la audición con más personas en 'Got Talent'. Con niños entre 6 y 16 años, el grupo reunía a 120 personas que han homenajeado a Michael Jackson. 'Chiclana Canta' se llevaba tres 'Sí' pero no el de Risto, que les ha lanzado un reto: "Os digo no porque quiero que para la próxima actuación vengan las 30 personas que faltan. Quiero que seáis 150", les explicaba. Ellos han aceptado el reto.