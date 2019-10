Santi Millán, subido en una moto, atropella a Eduardo Aramayo en su arriesgado número: "En cada prueba arriesgo mi vida"

A sus 48 años, Eduardo Aramayo tiene cuatro Records Guinnes y se presenta a ‘Got Talent 5’ por una razón muy importante: “Trabajo como soldador y con lo que gano no me llega para que mi hija estudie lo que quiere estudiar”. El concursante viene dispuesto a “arriesgar” su vida sobre el escenario con un número en el que pone "al límite" la capacidad de resistencia de su cuerpo.