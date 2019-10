El monólogo de Filipp hace que el jurado pierda la cabeza por pulsar el botón rojo: "Serás ruso, pero gracioso no"

Filipp tiene 25 años y viene a ‘Got Talent 5’ porque está, literalmente, “hasta los huevos”. El concursante ha presentado un monólogo sobre los estereotipos rusos y su gracia no ha conquistado a ningún miembro del jurado. Risto Mejide ha pulsado el botón rojo nada más empezar la actuación y Edurne y Dani Martínez no han tardado en hacer lo mismo. De hecho, Dani ha pulsado también el botón rojo de Paz Padilla ¡y lo ha hecho con la cara! “Serás ruso pero gracioso…”, ha sido la valoración que Paz ha dado al participante.