Aunque las chicas del grupo han defendido una actuación espectacular, lo cierto es que en esta ocasión ha habido una opinión crítica, la de Risto Mejide, o el "saborío", como ellas mismas le bautizaron: "Me gustan este tipo de actuaciones, hay una parte de mí que no puede evitar moverse con estos números, habéis llenado el escenario pero no es tan bueno que hayáis abandonado la peculiaridad de audiciones, la de ser un grupo flamenco de majorettes, me habéis gustado pero no me habéis sorprendido". Ahora Grupo Triana está en manos del público.