Noa Perseidas reivindica, cantando, que se puede salir de la violencia de género: "Alguien silenció mi voz, he venido a mostrarla"

Noa Perseidas llega a ‘Got talent’ dispuesta a que todo el mundo la escuche cantar. Cuenta que, cuando se quedó embarazada, su pareja no le prohibió que continuase haciéndolo pero “poco a poco fue minando y tomé la mala decisión cortarme yo para que él estuviera tranquilo. Y ahí empezó todo. La violencia no se puede justificar. No nos podemos dejar avasallar por el ‘no pasa nada”. Ella dijo ‘hasta aquí’ y su hijo tuvo la valentía de dar un paso adelante para pedir ayuda a su abuela.