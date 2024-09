El miedo de Tamara Falcó y Paula Echevarría durante una actuación de 'Got Talent': este sábado, el gran estreno

La nueva temporada de ' Got Talent ' arranca este sábado en Telecinco a partir de las 22:00 horas . Un espectáculo al que han acudido los mejores artístas del país y en el que estarán nuestro grandísimo jurado formado por Risto Mejide , Paula Echevarría , Flo Fernández y Tamara Falcó .

Sin embargo, si hay alguien que se estrena como jurado es Tamara Falcó. La nueva integrante ha alucinado con una de las actuaciones, se quedó sin palabras con unas sesión de hipnosis y se partió de risa junto a Risto Mejide, desatando las carcajadas de todo el teatro: "Sé que no soy la cabeza pensante del grupo, ¡pero esto me parece feo !".

Uno de los momentos más llamativos que vivió Tamara Falcó es cuando sube al escenario para participar en el show de uno de los participantes en 'Got Talen'. Un espectáculo donde se combinaban personas, sandías y golpes con un martillo... ¡con Tamara incluida! Al terminar, la diseñadora no podía esconder el miedo vivido y lo que había sentido: "Pensaba que me iba a pegar un martillazo, estoy alucinando".