Risto, al límite en 'Got Talent España': "Esta es mi última valoración en el programa"

"No me interesa lo que tengas que decir", "Ya me has hinchado las narices", "Hoy has hecho un mojón y hay que decírtelo" y, especialmente, "Para mí es un NO". Tras el controvertido Pase de Oro que otorgó la semana pasada y los roces con alguno de sus compañeros del jurado, Risto Mejide se mostrará, según sus propias palabras, "muy agotado" en la última gala de Audiciones de 'Got Talent España', el lunes a las 22:00h. La situación llegará a un punto en el que, antes de pronunciarse sobre la actuación de un concursante, Risto anunciará que esa es su última valoración en el programa, dejando en el aire su continuidad en Los Directos.