Los increíbles momentazos que nos ha dejado el casting de 'Gran Hermano': anécdotas y confesiones de todo tipo

Buen ambiente, risas y diversión son los ingredientes que no han faltado durante el casting de 'Gran Hermano'. Un casting que ha recorrido todas los rincones de España con una finalidad: encontrar a concursantes que hagan del reality show una edición única. Y así va a ser. Ya el primero nos dejó auténticos momentazos y el segundo, que puedes ver en exclusiva en mitele PLUS, no ha sido menos. Las puertas de Guadalix de la Sierra se abrirán definitivamente el próximo jueves 5 de septiembre a las 22.50h.

Los participantes han sido de los más variopintos. Pero lo último que esperábamos, sin lugar a dudas, es encontrarnos al mismísimo Spiderman. Y es que otra cosa no, pero para entrar a 'Gran Hermano' tienes que tener un superpoder, claro está. Otro participante realizaba una confesión en caso de que sea el elegido: "Lo único que te voy a decir es que cuando entre al baño, que me quiten el sonido del micro porque no quiero que toda España me escuche cagando".

'Gran Hermano' levanta auténticas pasiones. ¡Vamos que si las levanta! Muchos de los participantes no han dudado en enseñar los tatuajes que tienen con símbolos emblemáticos del programa, como el famoso ojo. ¡Una participante lo tiene hasta sellado en el anillo! No obstante, a los participantes no se les deja de pedir sinceridad, y muchos no se esconden: "Me presento porque me gusta la fama".

El divertido momento del casting de 'GH'

Uno de los momentazos nos lo ha dejado un participante que mostraba sus 'pasos prohibidos': "Un paso súper socorrido, hacemos un circulito... ¡escuchamos, mi gente, vueltecita! Y palmas, como siempre, pero para un lado". "Espero que nos veamos en alguna otra ocasión. A ver si nos vemos en la siguiente fase", le dice el jurado.