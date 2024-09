Lucía Parreño habla de cómo vivió su salida de GH: "Me sentía Cristiano Ronaldo, era muy agobiante"

Lucía entró a la casa de Gran Hermano semanas después del inicio de la edición, cuando vio que su ex comenzaba a tontear con Paula González, quien finalmente fue proclamada ganadora de aquella edición.

A partir de ese momento Lucía asegura que le cambió la vida: "Hay una parte buena en la que llegas a mucha gente y recibes un cariño gratuito, de muchas personas que no les pones ni cara, eso es lo mejor. Lo peor es el desquicie de no poder andar ni por la calle. Yo me sentía Cristiano Ronaldo. En una escala mucho menor, pero lo pensaba", asegura.