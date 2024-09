Nerea y Luis son novios y ella no sabe que él ha entrado a 'GH' y que está en la casa secreta junto a Violeta, que era una amiga suya que se liaba con Luis (y se lo ocultaba) cuando ella bebía los vientos por él: "Era mi mejor amiga, yo le decía que Luis me gustaba y ella me decía que era muy feo". Su enfrentamiento ha hecho que muchos espectadores y famosos como Miguel Frigenti, Adara Molinero o Alexia Rivas hayan tomado partido .

Lucía Parreño no se ha posicionado claramente, pero sí que le ha llamado la atención la actitud de Violeta: "Solo decir que me hizo mucha gracia su memoria selectiva, del que me chusko hace 3 años casi no me acuerdo pero al ver el del casting se me empañan los ojos".