María José Galera se sincera y explica lo que no volvería a hacer en la casa de Gran Hermano

María José Galera, la primera expulsada en la historia del reality, volvía al plató de Gran Hermano años después de su participación. Solo once días dentro de la casa le bastaron para que su vida cambiase por completo. Y, aunque han pasado 25 años, a María José le siguen parando por la calle, pues considera que "fue un mito" .

Ella protagonizó la primera gran historia de amor televisada 24 horas al día y asegura que en ese entonces "no sabía a dónde estaba yendo". Pese a ello, la ex concursante recuerda su paso por el reality como si hubiera sido ayer y viaja al pasado recordando su experiencia en una entrevista exclusiva. Desde cómo le ha cambiado la vida, hasta lo que se dedica hoy, Galera nos actualiza en detalle al cumplir 25 años de su primera edición de 'GH'...¡Dale Play y no te lo pierdas!