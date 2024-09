Los ex concursantes de 'GH' aconsejan a los nuevos: "Haced reír a la gente, que nos hace falta"

No existe una fórmula secreta para agradar al público y ganar 'Gran Hermano', pero todos los ex concursantes que han pasado por el certamen coinciden que "la clave es ser uno mismo".

La naturalidad, espontaneidad y el ser fiel a la personalidad de uno son aspectos intrínsecos y propios del formato que propone este reality ya que los participantes son un fiel reflejo de la sociedad y "gente como tú". Es así como en las ediciones más populares los participantes que dejaron huella han sido los que no tuvieron miedo a mostrarse tal cual son.

"Que no vayan con el papel aprendido", "que no se peleen y que lo disfruten", son algunas de las sugerencias que estas figuras que han pasado por la misma experiencia han compartido públicamente al conocer a las nuevas personalidades que llenarán de vida esta esperada edición de la casa más famosa de España...¡Dale Play y no te lo pierdas!