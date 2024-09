Óscar y Maica protagonizan el primer encontronazo en 'Gran Hermano': "Piensa más en los demás"

La convivencia comienza a hacer estragos y ya se ha producido el primer choque en la casa de 'Gran Hermano'. Si bien es verdad que, aunque pudimos ver durante el minutado del sábado que se estaban formando los primeros grupos y se estaba hablando de estrategias , no ha sido hasta la mañana del domingo cuando todo ha saltado por los aires. Óscar y Maica han protagonizado el primer encontronazo de la edición.

Tal y como podemos seguir a través del minutado de este domingo , todo ha comenzado cuando Óscar le ha comentado a Maica que anoche le dolía la cabeza y le pidió que se marchara a dormir porque estaba "cacareando". Ella, molesta por el comentario, le responde que no tiene que darle explicaciones a nadie sobre la hora a la que se va a la cama. Óscar insiste en que, en determinados momentos, se debe "hablar bajito" para no molestar a los compañeros.

La cosa va a más y Maica considera que, cuando Óscar le dice que no lo entiende porque, entre algunos concursantes "hay distancias", ella se piensa que le está diciendo que, culturalmente, está por debajo de él. Pero Óscar quiere aclarar que no se refería a nada de eso. Parece que no llegan a un entendimiento, a pesar de que Óscar se empeña en hacerle ver a Maica que, si una habitación está más alejada del ruido, se escucha menos jaleo que en la otra (y al revés).