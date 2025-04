Miriam Gururzte destapa las infidelidades de Jota Peleteiro: "Engañó a Jessica Bueno con muchas mujeres"

Miriam Gururzte se ha sentado en '¡De viernes!' y ha contado cómo fueron sus intensos cuatro meses de relación con Jota Peleteiro estando casado con Jessica Bueno

"Me confesó que a Jessica le había sido infiel muchas veces, que la había engañado desde que eran novios, durante años"

Exclusiva | Miriam, exprometida de Jota Peleteiro, cuenta por primera vez la historia de su verdadero nombre

Miriam Gurutze, también conocida como Miriam Cruz en redes sociales y exnovia de Jota Peleteiro, conoció al futbolista cuando Jessica Bueno estaba embarazada de él. Miriam y Jota se conocieron en Ibiza y en la isla pitiusa fue donde surgió el fugaz romance.

Miriam Gurutze y Jota Peleteiro mantuvieron una relación de apenas cuatro meses de duración, sin embargo, en ese breve lapso de tiempo, hubo tiempo para todo: viajes en familia, un acelerado e inesperado compromiso e incluso, infidelidades por parte de él.

Ahora, Miriam Cruz se sienta por primera vez en un plató de televisión para contar toda la verdad sobre su relación con el exfutbolista y lo que este le contaba sobre su matrimonio con Jessica Bueno. Miriam llegó a dejar su vida en Ibiza y se instaló en Bilbao junto a Peleteiro, con quien llegó a tener planes de matrimonio.

Así se conocieron Miriam y Jota Peleteiro

Miriam le ha contado a los colaboradores de '¡De viernes!' que ella y Jota se conocieron a través de un amigo en común. Tras este primer encuentro, en el que no pasó nada entre ellos, Miriam y Jota estuvieron un año sin verse hasta que Jota se puso en contacto con ella para ofrecerle un trabajo:

"Me hizo una oferta realmente buena, no quiero contar cuánto me ofreció pero puedo decir que eran unas condiciones generales desorbitadas. Estoy segura de que me llamó porque le gusté en aquel primer encuentro y me tenía en la mente".

Miriam ha contado que desde el principio Jota le hablaba de sus problemas conyugales con Jessica. La ibicenca ha contado que cierto día, para sorpresa de todos los empleados, Jota empezó a mostrarse preocupado por un asunto personal:

"Me contó que estaba muy preocupado porque una empleada le estaba chantajeando con algo íntimo que estaba creándole problemas con su mujer. Yo le dije que esperaba que eso no destrozase su matrimonio y fue entonces cuando él me dijo por primera vez que su matrimonio estaba roto".

Miriam recuerda el episodio de Jessica Bueno con las pastillas

A raíz de ese día, la relación entre Miriam y Jota comienza a ser mucho más estrecha hasta el punto en el que se convierten en pareja y llegan a hablar de boda: "Es un conquistador, muy persuasivo, pero luego no es capaz de hacerse cargo de sus actos. Yo esa noche, la que supuestamente nos íbamos a ir juntos, me quedé con las maletas en la puerta porque Jessica se tomó las pastillas". Así ha relatado Miriam el día en el que fue consciente de la situación por la que estaba atravesando la pareja y en el que se enteró de que Jota había sido infiel a la modelo en muchas, muchas ocasiones: