Maite y Vanessa no se soportan . Las dos han decidido tomar caminos separados en la casa y eso ha llevado a que se cree un cisma que ha terminado salpicando a concursantes como Edi . Tras una discusión de sus compañeras, Vanessa le preguntó su opinión por lo sucedido y él sintió que le estaba pidiendo que se posicionase. La duda ofendió a Vanessa, que rompió a llorar y no paró durante toda la tarde del lunes.

Mientras Vanessa, Maica y Daniela estaban en el baño, Maite pasó preguntando si alguna de ellas había ido a mirar la lavadora. No lo habían hecho y Vanessa se lo tomó como un ataque. "Básicamente ha venido a decir que somos unas guar*** y que no hacemos nada", añadía Daniela. A pesar de que Ruvens medió asegurando que Maite lo había preguntado sin doble intención, la tensión estalló entre Vanessa y Maite en forma de una gran discusión en el baño delante de todos.

Momentos más tarde, Vanessa compartía con más compañeros lo sucedido y le preguntaba a Edi, pero él prefería desmarcarse de la tensión que estaba viendo en estos últimos días. El gallego, además, decía no recordar muy bien lo que había pasado en la gala porque se pone "nervioso ante la tensión", pero Vanessa no le creyó y pensó que lo que quería era no mojarse.

Edi terminó estallando diciendo que no entendía por qué se tenía que posicionar en algo que ni le iba ni le venía. Para Vanessa, su pregunta no había sido con esa intención, pero su compañero sintió que sí quería que tomase partido por un lado o por otro. La situación llevó a Vanessa a ser un mar de lágrimas afirmando que no se sentía libre como para expresarse, mientras que para Edi no había sido para tanto. El gallego quiso llegar a un entendimiento acercándose más tarde a su compañera, pero de nuevo no lograban comprender las intenciones del otro y terminaban distanciándose.