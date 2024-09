Muchos colaboradores, como Miguel Frigenti o Alexia Rivas, se han posicionado al lado de Violeta en su conflicto con Nerea , que en las redes sociales está recibiendo críticas por no haber superado el daño que le causó su ahora compañera en la casa principal al haberse liado en el pasado con Luis a sus espaldas mientras le decía que era un chico muy feo y que se olvidase de él.

Pero Adara Molinero entiende perfectamente a Nerea desde el primer día y cree que si una amiga te dice que le gusta un chico no deberías liarte con él a sus espaldas. Ahora, al ver las críticas hacia ella, ha decidido salir en su defensa en la red social X y confesar que empatiza con su situación: "Yo si fuera Nerea y convivo con mi novio y una chica con la que se acostó como mínimo me rayaría. Y quien diga que no, miente".