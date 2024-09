Gran Hermano, en directo: Daniela, Maite, Laura y Vanessa, primeras nominadas

Menudo programa, menudas nominaciones y menudos porcentajes. Vamos a desgranar un poco todo esto. Daniela, Maite, Laura y Vanessa se han convertido en las primeras nominadas y dos de ellas serán expulsadas en la próxima gala de 'Gran Hermano'. Expulsadas, aunque no definitivas. Pasarán de la casa grande a la casa secreta. Aunque no se sabe qué nombres hay detrás, los porcentajes ciegos de anoche ya marcaban una línea: 43% y 42% frente a un 10% y un 5%. Si bien tienen dos días para dar un vuelco a estos números, la cosa no parece nada sencilla.

