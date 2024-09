El drama de Maica con la limpieza acaba con una petición que impacta al Súper: “Necesito que se fumigue mi habitación”

Maica ya había adelantado a la audiencia de ‘Gran Hermano’ que era una amante de la limpieza , pero quizás no imaginábamos hasta que punto. En los primeros días de convivencia, la concursante no ha dudado ni un segundo en desinfectar el baño por completo y hacer varias peticiones que han dejado impactado al mismísimo Súper.

“De estas duchas van a salir un día hongos, eh” , exclama Maica, fregona en mano, entrando en el baño. “Es que no soy exagerada, Súper, es que tú no has visto lo que hay en esa ducha. Si tuviéramos un microscopio, no pasaríamos el baño ninguno”, asegura la concursante en el confesionario.

Cuando finalmente visita al Súper, Maica no duda en trasladarle esta y otras peticiones: “Yo quiero un mocho, es que me tendría que haber traído uno”, “Yo hago pipi de pie, entonces como no me siento, no me salen las ganas de hacer de vientre”, “Y espérate, que ha salido otra araña. Yo necesito, Súper, que mi habitación se fumigue”.