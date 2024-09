Lucía Parreño afea a Edi sus declaraciones sobre Violeta, de la que desconfía: "Así no"

Luis y Violeta han tenido que entrar a la casa principal de 'Gran Hermano' con una coartada para que sus compañeros no descubrieran que son el novio y la examiga de Nerea respectivamente. Decidieron hacerse llamar Diego y Ainara y contar que fueron cuñados durante tres años hasta que en julio ella descubrió que su prometido, hermano de Diego, le había sido infiel y la relación saltó por los aires.

Pero hay concursantes que no se han creído esta historia y están especulando con la posibilidad de que, en realidad, sean novios y estén fingiendo todo el tiempo. Sobre esa hipótesis se encontraban hablando Laura, Edi y Manu Vulcán cuando el gallego ha hecho unas declaraciones que no han gustado nada a Lucía Parreño , exconcursante de 'GH 15', que así lo ha expresado en la red social X, el antiguo Twitter.

"Yo empiezo a pensar que son novios, pero no me pegan nada...", comenzaba diciendo Edi, ante lo que el DJ añadía: "Son una pareja en la que ella le ha puesto los cuernos a él y ahora se están poniendo a prueba, un rollo de esos". "Es que yo vi algo raro en la comida, vi como que ella forzó mucho la relación conmigo, así de la nada empezó como a tirar la caña", proseguía Edi, que considera que Violeta, 'Ainara', intenta ligar con él de manera "muy teatral", por lo que no se la termina de creer.