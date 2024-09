Alexia Rivas analiza los pretendientes de Maica y por qué Edi no le hizo caso

Laura Galera es la concursante que hasta el momento está más cerca de Edi , ambos muestran tener una gran conexión y esto a Maica le molesta. En una charla con sus compañeros, Maica no se cortó al describir la situación: “Desde el principio nos gustamos”, decía refiriéndose a Edi. “Estoy muy cabreada... Pero mucho”, les explicó. S us amigas dentro de la casa no dudaron en aconsejarla: “Cárgate a la competencia, ya sabes a quién nominar”, decía Vanessa.

La colaboradora también nos ha hablado de la polémica en torno a la "competencia" de Maica, Laura Galera. En una casa ya dividida en bandos, hay muchas críticas a la hija de la primera expulsada histórica de GH, que no ha empezado la convivencia con el pie derecho. "No veo bien que se critique a alguien por tontear con otra persona", ha comenzado Alexia. Sin embargo, tal como nos ha dicho, el papel que está jugando Laura no le gusta nada: "Por su actitud, por su aura, que se la ve siempre de mala leche. Lo que estoy viendo de ella no me está gustando mucho". Dale Play para escuchar sus opiniones.