La conversación definitiva entre Violeta y Nerea: se sinceran sobre todo lo que sucedió con Luis

"Me sentó mal entrar con esta historia de fuera después de 4 años y pico, es que no me acuerdo, fueron dos semanas. Yo entiendo que os acordéis de la historia porque habéis seguido juntos", le decía Violeta a Nerea y esta se explicaba: "A mí me sentó muy mal porque sabías que me gustaba, yo te lo decía un montón". Y le daba más detalles sobre el motivo de su enfado: "Cuando quedastéis le dijiste a Luis que yo te había dicho que me gustaba y por eso no quise saber nada de ti, te hice la cruz en ese momento".