La curiosa petición de Maica al súper para "desparasitarse": "Necesito comino negro y huevos para hacerme una limpieza energética"

Todo ha ocurrido tras un inesperado encuentro de la concursante con una mosca que se encontraba en su café

Maica: "Necesito desparasitarme, seguramente me haya tragado algo... y el comino negro desintoxica"

El acercamiento entre Maica y Adrián: "Me está empezando a atraer por su forma de ser"

Maica no es una concursante cualquiera. La murciana de 25 años no para de dejarnos momentazos desde que su aventura comenzó en Guadalix de la Sierra. Además, comienzan a ser recurrentes sus peticiones al súper, como la que vivimos hace escasos días pidiendo una mocha por los gérmenes que había dentro de la casa. Pues bien, no han pasado ni 72 horas que la concursante ya ha realizado otra petición, esta vez tras haberse encontrado una mosca viva en su café mientras lo degustaba plácidamente.

"Esta noche ha pasado una cosa muy rara. No sé qué ha pasado pero me he despertado en el suelo con el colchón encima", contaba en el confesionario. "No sé si ha sido algún tipo de energía o espíritu... pero he acabado en el suelo", confesaba. Y es que Maica es una experta en física cuántica, tanto que Vanessa se desvelaba en la casa por una pesadilla y Maica le explicaba todo: "Has entrado en el mundo astral y se te ha pegado un parásito astral...".

Por otro lado, desvelaba en el confesionario de 'GH' que todas las noches hace una cruz en su cama con perfume: "Para ahuyentar a toda mala energía. Después de eso me pongo a rezar. Pero necesitamos huevos para hacernos una limpieza energética". Y es que Maica se encontró nada más y nada menos que una mosca viva mientras se bebía su café: "Asqueroso. Era viscosa y enorme. Me he echado colutorio, pero las bacterias siguen estando, necesito un comino negro".