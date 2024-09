"Dónde dije digo, digo Diego", ha comenzado diciendo la amiga de Miguel Frigenti, que ya no apoya ni a Ruvens ni a Elsa ni a Laura . "Ya no me gusta Ruvens por peliculero, ni Elsa por borde ni Laura por invasiva", han sido las razones que ha esgrimido, tras lo cual ha apostillado: "Toda la vida teniendo 0 intuición en las primeras impresiones".

Lo que sí que no ha permitido es que la tachen de invasiva. "Que diga precisamente ella lo de invasiva cuando su concurso se baso en una carpeta te tienes que reír", comentaba un usuario de esta red social, ante lo que la periodista respondía: "Veo que no viste bien mi edición. Jamás me declaré por no presionarle (como ha hecho Laura en una semana). Y durante 2 meses fuimos solo amigos sin forzar una relación. Igualito, vaya".