Lucía y Silvia hacen una primera incursión a la casa de 'GH' y le gastan una broma a Nerea: "Ella tuvo un tonteo con Luis"

Lucía y Silvia , las hermanas mellizas que se encuentran en la casa secreta, han sido las elegidas este domingo para hacer una primera incursión a la casa de 'Gran Hermano' . Hay que recordar que los primeros fueron Luis y Violeta , que se reunieron con Laura y planificaron todo para posteriormente que no hubiera malentendidos ni 'malas jugadas' . Pues bien, esta vez a las hermanas les ha tocado reunirse con Nerea , que será su coartada cuando ya hagan la entrada oficial este martes.

Las hermanas mellizas pisaban por primera vez la casa oficial y rastreaban bien la zona: "Es súper grande", decía una de ellas. "El baño me encanta", aseguraba la otra. De repente, Ion Aramendi conectaba con ellas y les informaba de todo: "Bienvenidas a la que será vuestra residencia a partir del próximo martes". "He recibido energía positiva y diversión", aseguraba Lucía, muy ilusionada y con ganas de que llegase ya el día.

Además, ponían peros en cuanto al orden. "El baño regular". Y realizaban una petición: "Queremos la habitación rosa". Ion Aramendi les anunciaba que se iban a encontrar con una persona : esa concursante sería Nerea , que las esperaría en el confesionario. Al verse, nadie de las tres entendía nada. "No sé lo que está pasando", confesaba Nerea.

Pero sin duda, el momentazo venía con una broma de Lucía a Nerea después de que Ion Aramendi les diese luz verde para contarles todo: "Ella (mi hermana Silvia) tuvo un tonteo con Luis". Nerea se quedaba en shock total, sin saber dónde meterse. "¡Que no, que es broma!". "Por favor, no me asustéis", señalaba Nerea, llevándose la mano a la cabeza y resoplando. Tras esas palabras, las dos le informaban de que eran hermanas y que se harían pasar por novias.