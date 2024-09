La bonita complicidad de Marieta y Suso en el plató de 'Gran Hermano': "Ya estoy yo para centrarlo"

En el plató los colaboradores han comentado que Juan continuase nominado. En primer lugar, la madre ha dicho unas palabras sobre su hijo, pero rápidamente Jorge Javier ha ido a preguntar a Suso y a Marieta . El primero que ha querido comentar la no salvación ha sido Suso.

"Yo le había dicho a Marieta que creía que se iba a salvar Juan", ha comentado el colaborador. Jorge Javier le ha contestado que no había acertado en nada: "Tienes mucha visión". Suso se ha empezado a reír tras la respuesta del presentador de 'Gran Hermano' y ha estado de acuerdo con él: "Igual que en el amor", ha dicho después mirando a Marieta.

En el programa de 'Vamos a ver', Suso Álvarez se pronunciaba sobre la relación que tiene con Marieta . Aunque la relación de Suso y Marieta era un secreto a voces, no fue hasta finales del mes de julio cuando ambos decidieron hacer público su noviazgo a través de sus redes sociales.

Cuando en el programa de Joaquín Prat le han preguntado bromeando si era su prometida, su respuesta ha sorprendido a todos: "De momento no es mi prometida, pero no voy a tardar mucho porque es la única que me aguanta".