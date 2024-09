Óscar se desahoga con Violeta tras su "traición" a Maica y arremete contra Elsa: "Es una sucia"

Y se mostraba muy dolido, puesto que Maica es muy importante para él dentro del concurso: "Yo doy gracias de estar aquí por ella". Violeta le aconsejaba que disfrute más de la experiencia. "Mi intención no era traicionarla. Elsa vino a donde estaba yo. Pero ella dice que yo le presioné. No me vale que cometa un error y lo utilices para separarme. Que uno cometa un error y se utilice para apalearle es muy cruel", confesaba.

Y es que si hay algo que le duele a Óscar es la reacción de Elsa y su grupo dentro de la casa, quienes lo veían todos como una "traición": "Estoy dolido. Lo estoy pasando mal. Si se me cierra el estómago y no puedo comer en tres días es porque estoy disgustado". "Me quieres dejar de mentiroso a mí y la que estás mintiendo eres tú. No todo es a cualquier precio. Eres una sucia", le decía a Violeta sobre Elsa.