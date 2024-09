Las fuertes sospechas de Elsa sobre la relación real entre las mellizas: "Han patinado dos veces"

La convivencia en la casa de Guadalix no para y, desde el 24 horas de 'Gran Hermano' en mitele , nos hemos podido enterar de que Elsa, en menos de un día compartiendo el mismo techo con Lucía y Silvia , ya tiene fuertes sospechas de que las mellizas no son pareja , como ellas mismas aseguraron con su entrada a la casa durante la gala. Algo de lo que también puedes seguir todo lo que ocurre a través del minuto a minuto .

Maica y Elsa se iban al baño después de compartir todos juntos una conversación en el jardín, y Elsa le dejaba saber a su compañera y hablando a la cámara que "ha cazado" a las hermanas: "Soy una máquina, solo me ha hecho falta media hora de conversación".

Elsa le decía a Maica que mantuviera estas sospechas en secreto, de momento, pero en ese momento entraba Juan al baño con el que también compartían la teoría: "¿Tú te has enterado? De que no están juntas, se le ha escapado dos veces. Ha cogido confianza, se ha puesto a hablar de corazón y han patinado dos veces. Y hay una mentira, que no viven juntas, son muy buenas amigas, íntimas".