La madre de Violeta se pronuncia sobre el acercamiento entre su hija y Edi: "No creo que haya más que un tonteo"

Violeta es uno de los epicentros de todas las miradas de esta edición de 'Gran Hermano'. La joven entró a Guadalix con el "pie izquierdo" y en medio de una truculenta historia de infidelidades y traiciones con su ex amiga Nerea, ya que tuvo una historia con su novio Luis. Gracias a ello la joven se ha ganado varios detractores fuera de la casa, pero esto no ha sido impedimento para haberse robado el corazón de algunos de los concursantes desde el primer momento quienes se convirtieron en pretendientes de la madrileña.

Jorge, el "pistolero del amor", fue el primero que quedó flechado por Violeta el día del casting. A partir de ese entonces ambos han tenido una bonita historia, pero sin ninguna exclusividad, es por ello que esto no ha sido impedimento para que los ojos de la jugadora no se hayan concentrado exclusivamente en Edi. Desde que ingresó a la casa oficial, Violeta y el gallego han demostrado tener una atracción inminente, al punto de que la joven se lo ha manifestado con sus propias palabas. Aún no han tenido ningún acercamiento físico más allá de caricias, abrazos y más. pero aún queda mucho por ver.