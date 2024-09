El doloroso momento de Maica y Óscar al tener que despedirse: "He sentido un engaño muy grande"

Óscar tiene que abandonar la casa oficial por decisión de la audiencia

Elsa y Maica se sinceran con Óscar al tener que despedirse de él

Jorge Javier Vázquez le comunica a Silvia su "expulsión fulminante" y acaba entre lágrimas: "No sé qué decir"

Tres personas iban a tener que abandonar la casa de Guadalix durante una trepidante gala de 'Gran Hermano', dos de los nominados tras los votos de la audiencia, y Silvia, después de que un descuido por su parte haya hecho que Elsa descubra su secreto de que Lucía y ella no son pareja, sino hermanas.

Tras la dura despedida de las hermanas, Jorge Javier Vázquez conectaba en directo con la casa para dar el nombre del concursante que iba a tener que abandonar la casa por decisión de la audiencia, que no iba a ser el único de la noche.

"La audiencia ha decidido que debe salir de la casa... Óscar", entonaba el presentador y este aceptaba la decisión con serenidad: "Hemos venido a esto, es un juego". Y aseguraba "estar bien" tras la decisión del público y llegaban las despedidas de algunos de sus compañeros, en especial de Elsa y Maica, con las que ha habido malentendidos y tensiones en los últimos días.

Elsa, a Óscar: "Me da pena, pero creo que no lo has hecho bien"

"Es una persona que siempre me ha tratado bien, pero ha tenido acciones con otras personas, como ha sido con Maica, que no hace falta que me lo hagas personalmente a mí, con esto ya me haces ver cómo eres y no me gustas", entonaba Elsa y explicaba tener un sentimiento desagradable en esta despedida: "Me da pena, pero creo que no lo has hecho bien".

Después de las palabras de su compañera, llegaba el momento de que Maica dijese algo, pero se cortaba al romperse por completo: "Es que no he entendido nada, he sentido un engaño muy grande de él, no le veía así y en el fondo le tengo cariño".