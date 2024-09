Jorge Javier Vázquez le comunica a Silvia su "expulsión fulminante" y acaba entre lágrimas: "No sé qué decir"

Silvia no da crédito al saber que ya no formará parte de la casa oficial: "No sé en qué momento ha podido pasar..."

Lucía acude al confesionario de 'GH' y las dos hermanas viven un momento durísimo al saber que se separarán: "No me lo puedo creer"

Elsa pilla a las mellizas por una metedura de pata de Silvia: "Creo que son hermanas"

A veces, los errores se pagan. Y eso es lo que le ha pasado a Silvia. La joven entró junto a su hermana con una doble identidad a la casa oficial y ambas se hicieron pasar por novias. Pero este jueves iba a cometer un error en el jardín de 'Gran Hermano' que le iba a salir muy caro. De hecho, su expulsión ha sido, como bien había advertido Jorge Javier Vázquez en más de una ocasión, fulminante. Así se lo ha comunicado el presentador durante la gala de este jueves: "Tengo que darte una mala noticia".

"La organización ha decidido expulsarte de la casa de forma fulminante", le decía Jorge Javier. Silvia preguntaba extrañada qué había hecho. "Nadie os podía pillar. Ayer se te escapó que vivías sola y te han pillado. No has cumplido tu doble juego y te lo advertimos. Fallar significa tu expulsión fulminante. Tú te vas y Lucía se queda", anunciaba el presentador.

"Lo siento mucho Silvia, ha sucedido", aseguraba el presentador. Lucía, con los ojos llorosos y con la voz entrecortada, señalaba lo siguiente: "No sé en qué momento ha podido pasar. No sé qué decir". Al ser preguntada sobre cómo cree que se lo tomará su hermana, Silvia subrayaba que "mal": "Me alegro por ella. Al menos solo me perjudica a mí".

La reacción de Lucía y Silvia en el confe

Posteriormente, Jorge Javier comunicaba la noticia al resto de concursantes y le mandaba a Lucía al confesionario, visiblemente afectaba sin saber qué ocurría o podría haber pasado con su hermana. Una vez en el confe, Silvia le comunicaba la noticia a su hermana y confesaba no recordar el momento en el que había dicho que vivía sola dentro de la casa. "No me lo puedo creer", subrayaba Lucía. Además, hacían una reconstrucción de los hechos.

Tras este encuentro muy duro para las dos hermanas, Lucía volvía junto al resto de concursantes y le contaba a todos lo ocurrido. Algo que también hacía Silvia, pero en la casa secreta. La joven le comunicaba a Vanessa y compañía que ya no forma parte de la otra casa. La concursante gallega no se lo creía: "¿Qué haces aquí?". Silvia le contaba a todos, al detalle, lo ocurrido.

Silvia vivía momentos de incertidumbre dentro de la casa secreta al no saber qué pasaría con su futuro en el concurso. Pero finalmente, Jorge Javier conectaba con ella en directo y le anunciaba que su nuevo destino estaría allí. Silvia regresa de nuevo al lugar donde empezó y convivirá con Vanessa, Javier, Jorge y Daniela, además de con Óscar; y lo que es más importante, lejos de su hermana melliza. O quizás no tan lejos...

Elsa pilla a las mellizas

Como ya hemos dicho, Silvia y Lucía son mellizas, pero se han hecho pasar por pareja ante el resto de concursantes de 'GH'. Ambas les contaban a sus compañeros que se conocieron en el trabajo y que viven juntas pero, en un momento de la conversación, Silvia iba a decir algo incongruente con su coartada.

En un primer lugar, la joven señalaba que les viene bien "pasar tiempo separadas", algo que ella hace los fines de semana porque los tiene libres de trabajo. Pero iba a ser después cuando aseguraba lo siguiente: "Lo máximo que hago sola y demás, bueno en casa estoy sola obviamente...".