Laura y Lucía se han planteado en el jardín de 'Gran Hermano' qué está pensando la audiencia sobre ellas. Ambas están nominadas y si bien están centradas en disfrutar al máximo de la experiencia, Laura reconocía que su mente a veces se dispara a las críticas que pueda estar recibiendo. Y más aún por sus "caras de asco".

"Sigo sin creerme que nos vea tanta gente. No me lo creo. Veo las cámaras y... encima es que en la gala solo ves a Jorge y Ion. No es que veas a más gente. Te pones a pensar que ocho años sin 'Gran Hermano', que una edición de anónimos y dices 'la gente estará loca con ello', porque yo estaba loca porque empezara", exponía Laura en voz alta.

"Tampoco quiero pensar en lo que está pasando fuera pero muchas veces pienso '¿cómo caeré, tío?', porque yo, por ejemplo, tengo un carácter muy fuerte y se me nota todo en la cara. Muchas veces mis caras son de asco y a lo mejor es mi cara normal y no stoy pensando nada. Cuando me enfado lo saco todo y luego me arrepiento, pero después tengo un corazón muy grande. Soy simpática, sensible, cariñosa... pero quieras o no, fuera de ven trozos", añadía la concursante.

En ese momento Lucía decía entenderla pero en su caso argumentaba que el día que tenga que marcharse de la casa lo hará muy tranquila de haberse mostrado como es. "Si no gusto y la gente fuera decide que me vaya, te juro que me voy tranquila porque ya está. No pasa nada, soy así", defendió.

Laura entonces confesaba que siempre había llevado mal las críticas. Y reconocía que era ahora cuando se sentía con más autoestima. "Siempre he sido súper insegura y ahora estoy en mi mejor momento pero aun así. No me he querido nada también por las relaciones que he tenido. Este año estoy en mi 'prime' porque dije 'anda ya', con lo que yo valgo", confesó.

Lucía, que exponía que su madre hizo mucho hincapié en que tuviera amor propio desde pequeña, le aconsejó relativizar las críticas ya que "todos las vamos a tener". Laura se quedó más tranquila sabiendo que tenía razón.

