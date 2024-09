Suso, Marieta y Carmen Alcayde escogen a sus favoritos de esta edición

Elegir a los favoritos de la casa no es tarea fácil ya que todos tienen algo para destacar. Cada uno de los jugadores ha aportado su trama a Guadalix de la Sierra, y las polémicas, peleas, roces y complicidades se han ido tejiendo a lo largo de los días enganchando a los espectadores las 24 horas del día.

A medida que pasan los días hemos podido ir conociendo poco a poco a cada uno de los miembros de la casa quienes se destacan por su naturalidad y no esconder nada, sin importar quién les esté viendo.

"Me gustan los que no se callan nada", "hay mucha naturalidad"; son algunas de las observaciones que han hecho los colaboradores, Carmen Alcayde, Suso Álvarez, Marieta, a la hora de escoger a sus favoritos y en este vídeo nos lo revelan todo...¡Dale Play y no te lo pierdas!