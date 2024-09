Una férrea discusión entre Daniela y Vanessa por temas de convivencia revoluciona por completo la casa secreta: "Eres la marquesa de Griñón"

Vanessa, a Daniela: "Te has levantado y te has quedado ahí puesta por el Ayuntamiento"

El origen de la discusión: Vanessa le llama "marquesa de Griñón" a Daniela y esta explota

Daniela deja en shock a Vanessa al distanciarse de ella: "Hay cosas que me descuadran y me molestan"

Desde que Daniela abandonó la casa oficial de 'Gran Hermano' y se fue a la casa secreta, su relación con Vanessa no es la mejor que digamos. Los enfrentamientos entre ambas han hecho que la concursante colombiana se esté pensando si seguir en el concurso o no. De hecho, ha tenido uno de los peores fines de semana desde que su aventura comenzó en el reality. Y es que no perdona que Vanessa la haya calificado como una "marquesa".

Vanessa no iba a soportar levantarse y ver la desidia y el pasotismo de Daniela a la hora de fregar los platos: "Que viva bien la marquesa. Te has levantado y te has quedado ahí puesta por el Ayuntamiento. Eres la marquesa de Griñón". "Estoy flipando. ¿Esta tía quién se piensa que es?", preguntaba la concursante colombiana, que se ponía a fregar mientras protestaba. "Hazlo. No te quedes ahí puesta por el 'concello'", subrayaba la gallega.

Daniela se quejaba en el confesionario asegurando que "hay unos topes" y que Vanessa había "traspasado la línea" con ella. De hecho, tras las palabras de Vanessa sobre Daniela, la colombiana le decía que parase de tratarla así porque no se lo merece. "Si le quiere hablar como una mierda a su marido me parece estupendo, pero es que yo no soy su marido", señalaba Daniela. Pero es que Daniela está harta de las suposiciones que hacen de ella y es por eso por lo que quiere irse.

Los choques se suceden

Pero el punto de inflexión entre las dos concursantes ocurría cuando Daniela se desahogaba en el confe y salía directa de él hacia Vanessa, puesto que la estaba escuchando 'ponerla a parir'. "Perdona pero te estoy escuchando desde fuera. Si me quieres decir algo...", decía Daniela. Vanessa se encendía muchísimo: "Te has levantado con unas gafas de sol así...". "Yo no soy tu marido", subrayaba Daniela.