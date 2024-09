Las lágrimas de María José Galera tras el bajón de su hija Laura en unos días complicados para ella: "Se acuerda de su hermana"

"¿Te ha dado bajón por la nominación?", le preguntaba el presentador a Laura y ella se sinceraba: "Por las nominaciones en sí no, sí es verdad que he estado rayada porque con los compañeros que estoy nominada es un poco difícil y no sé quién se salvará, pero sí han sido unos días duros por las fechas que son , simplemente".

Tras esto, Laura se explicaba más sobre esto: "Ha sido el cumpleaños de una persona muy importante para mí que está en el cielo y, simplemente, he estado un poquito de bajón, pero todos mis compañeros me han estado apoyando y siempre me sacan una sonrisa". "Laura, mandamos un beso al cielo desde aquí también, me alegro de que estés mejor en cualquier caso", le decía Ion Aramendi al escuchar sus palabras.