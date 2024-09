El momentazo de Adara Molinero en 'Gran Hermano': "¿Tienes un moco?"

Este domingo hemos vivido un momentazo en 'Gran Hermano' en la parte en exclusiva de mitele PLUS. Belén Ro se encontraba diciendo que hay veces que es mejor no decir las cosas a la cara, depende de en qué circunstancias, hasta que Adara Molinero iba a estornudar de manera totalmente normal e improvisada. Hasta ahí bien. Lo que nadie se imaginaba es lo que iba a ocurrir a continuación.

Después de toser y sacarse un pañuelo para sonarse, Ion Aramendi se preocupaba por la colaboradora: "¿Estás bien Adara?". "Estás llorando porque Ainara (Violeta) se ha besado y tú no", bromeaba Marta Peñate , que se encontraba al lado de la hija de Elena Rodríguez. "¿Está todo bien o tienes un moquito?" , señalaba el presentador.

Adara Molinero no podía aguantarse la risa tras las últimas palabras de Ion Aramendi. "Me estoy girando por la vergüenza...", subrayaba la exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano', entre otros. Marta Peñate le pedía que le mirase: "Levanta la cabeza a ver... no tienes moco".