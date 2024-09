Lucía y Silvia vivieron su momento más amargo en 'Gran Hermano' cuando tras apenas dos días en la casa oficial Silvia tuvo que abandonarla . Las mellizas no entendieron de todo por qué a pesar de que Jorge Javier Vázquez les aseguró que habían pillado a Silvia en un renuncio. En 'Gran Hermano: Límite 48 horas', los concursantes de la casa principal han descubierto que Lucía y Silvia eran hermanas... y que Silvia fue eliminada por la acusación de uno de ellos . Elsa , la persona que fue al confesionario a decirlo, enmudeció.

Lucía se plantaba en el salón de la casa delante de todos en una nueva gala con Jorge Javier Vázquez para desvelar su secreto. La concursante no pudo reprimir las lágrimas al hacerlo: "Silvia no era mi pareja, era mi hermana. Todo lo demás es verdad. No soy bisexual, obviamente. Fue la única mentira. Somos mellizas y tenemos 25 años", decía completamente rota. Para las mellizas fue un momento muy doloroso el tener que separarse y dejar de vivir juntas esta experiencia.