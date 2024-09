Gran Hermano, en directo: última hora de la revelación de todos los secretos

23:22 H Violeta le desvela a Edi su doble juego

"No me lo puedo creer, ya me había acostumbrado a Ainara", comenta Edi tras entrar en el confesionario y descubrir que Ainara se llama realmente Violeta. "Para mi fue un palo increíble. Yo conozco a Luis y Nerea de fuera de dos días y aquí se lio muchísimo. Yo ni me acordaba de ellos. Lógicamente, lo de que me iba a casar era mentira y todo lo demás también lo era. Si que tengo 22 años, pero vivo en Madrid y no en el pueblo", sigue revelando Violeta y Edi le pregunta si tiene o no una relación con Diego. Ella le asegura que "para nada".

JJ le pregunta a Edi si tendría una segunda cita con Violeta ahora que sabe es Violeta y él responde que "sí". Le hace a Violeta la misma pregunta y ella responde que "sí". ¿Cómo continuará su historia tras conocer la verdadera identidad de Violeta?