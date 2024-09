Violeta ve "raro" a Edi tras besarse: "Yo creo que aquí ya no hay más"

Para Nerea es más sencillo: "Yo creo que es así", decía para tranquilizar a su compañera pero a ella no le sirve, le gusta Edi y quiere estar bien con él, con lo que necesita que le deje claro si quiere seguir conociéndola o no: "Si durante el día no hablamos, no tal... luego le digo que qué le pasa, que está raro. Me gusta si le sigo conociendo, si hablo con él, si tengo ratos con él"

Sin embargo, Nerea insistía, cree que para Edi esto es más algo de "unos besitos y ya" y Violeta tiene claro que no va a ir más allá: "Nos hemos dado cuatro besos pero de ahí no va a pasar, no me arrepiento pero sí que digo jo***, me gusta, nos hemos dado cuatro besos y ahora ya no... Yo creo que aquí ya no hay más".