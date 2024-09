La madre de Violeta defiende a Jorge: "Es un buen chaval y no tuvo malas intenciones"

Anoche tuvo lugar uno de los reencuentros más esperados de esta edición de 'Gran Hermano'. Jorge pasó desde la casa pequeña a la 'casa oficial' y volvió a convivir con Violeta , su primera amiga en el certamen. Decimos amiga y no otra cosa porque, aunque él había comentado a sus compañeros de reality que habían tenido "algo bonito", lo cierto es que Violeta, nada más entrar a la casa grande, se puso a tontear con Edi y hasta protagonizaron el primer beso de la temporada en directo.

No se sabe aún si Jorge tiene el corazón roto por esta razón, si realmente pensaba tener una historia con Violeta o no, y cómo evolucionarán las cosas. De momento, son solo amigos y tendrán que pasar mucho tiempo juntos.

Mientras los compañeros de Jorge lo han criticado por haberse creído una historia de amor, la madre de Violeta pone paños fríos a la situación y la analiza con cariño y empatía. "A mí no me parece que haya dicho nada malo, lo ha dicho con buena intención" , dijo en su defensa Laura. "Yo lo veo muy buen chaval, se tienen mucho cariño, van a ser un apoyo el uno para el otro", añadió.

Al parecer, Jorge le cae bien, todo lo contrario que Edi, a quien no ve con buenos ojos para su hija. Sin embargo, al ser consultada por esta web si cree que Jorge va a "aprovechar" que Edi y Violeta no parecen avanzar en su vínculo, ha vuelto a defenderlo: "No lo veo así a él. En el plan que llevan de amigos van a estar fenomenal".